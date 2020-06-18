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Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ligde maçlar seyircisiz oynanacak. Haftanın açılış maçında ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

Kaynak: Haber Kaynağı
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