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Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 31. haftanın ilk iki maçının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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