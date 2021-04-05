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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 33. haftasının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

Kaynak: Haber Kaynağı
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