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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 34. haftasında, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

Kaynak: Haber Kaynağı
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