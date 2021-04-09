Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.