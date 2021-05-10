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Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak olan kritik maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe-DG Sivasspor mücadelesini Halis Özkahya, Denizlispor-Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen, Konyaspor-Trabzonspor müsabakasını ise Ali Şansalan yönetecek.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre birbirinden kritik maçları yönetecek hakemler:

11 Mayıs Salı

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler

20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa

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