  • BIST 105.360
  • Altın 376,875
  • Dolar 6,8136
  • Euro 7,5601
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'dan yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı.

Süper Lig'in 30. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta
12 Haziran Cuma:

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.45 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 Haziran Cumartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.45 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.45 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

15 Haziran Pazartesi:

21.45 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)


28. hafta
19 Haziran Cuma:

21.45 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 Haziran Cumartesi:

19.15 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21.45 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21 Haziran Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)

22 Haziran Pazartesi:

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları) 

29. hafta
26 Haziran Cuma:

21.45 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

27 Haziran Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.45 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

21.45 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

28 Haziran Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

19.15 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

21.45 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

29 Haziran Pazartesi:

21.45 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)


30. hafta 
3 Temmuz Cuma: 

21.45 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk) 

4 Temmuz Cumartesi: 

19.15 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya) 

19.15 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) 

19.15 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) 

21.45 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 

5 Temmuz Pazar: 

19.15 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

21.45 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye) 

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom) 

6 Temmuz Pazartesi: 

21.45 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 


31. hafta 
7 Temmuz Salı: 

19.15 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman) 

21.45 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim) 

8 Temmuz Çarşamba: 

19.15 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 

19.15 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park) 

21.45 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel) 

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 

9 Temmuz Perşembe: 

19.15 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi) 

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) 

21.45 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?28 Mayıs 2020 Perşembe 16:05
  • Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı!28 Mayıs 2020 Perşembe 16:04
  • MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor28 Mayıs 2020 Perşembe 13:00
  • Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı28 Mayıs 2020 Perşembe 11:02
  • Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39
  • Fenerbahçeli yönetici Sipahioğlu: Kadın basketbolda önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:38
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:37
  • TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti