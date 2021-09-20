Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
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