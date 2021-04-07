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Süper Lig'de 6 sezon yer alan Manisaspor profesyonel liglere veda edebilir

Ege Bölgesi ile Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Manisaspor'un son sırada yer aldığı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşebilir.
Süper Lig'de 6 sezon yer alan Manisaspor profesyonel liglere veda edebilir

Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Filip Holosko, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin forma giydiği, Mustafa Denizli ile Ersun Yanal'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara olan borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te TFF 1. Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup'u son sırada tamamlamasına rağmen liglerde düşmenin kaldırılmasıyla mücadelesini 3. Lig'de sürdüren Manisaspor, bu sezon geride kalan 25 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

12 puanla 16. ve son sırada yer aldığı ligde yarın Çankaya'yı konuk edecek Manisaspor'un puan kaybetmesi halinde bitime 4 hafta kala düşmesi kesinleşecek.

Süper Lig'den amatöre
Son dönemde Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu gibi ekipler amatöre kadar geriledi.

Bugüne kadar Süper Lig'de mücadele eden takımların 26'sı amatöre düştü.

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gaziantepspor, Göztepe, İzmirspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel liglere veda etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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