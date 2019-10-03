  • BIST 104.690
  • Altın 274,786
  • Dolar 5,6993
  • Euro 6,2377
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray PSG'ye mağlup oldu02 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
  • Galatasaray Avrupa'da 281. maçına çıkıyor01 Ekim 2019 Salı 11:42
  • Galatasaray'ın rakibi PSG30 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
  • Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor30 Eylül 2019 Pazartesi 10:21
  • Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü30 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
  • Rusya'da zafer Hamilton'ın29 Eylül 2019 Pazar 17:26
  • Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi29 Eylül 2019 Pazar 15:46
  • Dev derbide gol sesi çıkmadı29 Eylül 2019 Pazar 08:59
  • Dilmen'den derbinin ardından ağır eleştiri29 Eylül 2019 Pazar 08:58
  • Dev derbinin muhtemel 11'leri28 Eylül 2019 Cumartesi 08:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti