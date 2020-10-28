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Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de  7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)

Kaynak: Haber Kaynağı
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