  • BIST 1.392,030
  • Altın 493,74
  • Dolar 8,8750
  • Euro 10,2750
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 16 °C
»

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli motosikletçiler hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak29 Eylül 2021 Çarşamba 12:27
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı29 Eylül 2021 Çarşamba 10:28
  • Galatasaray, Marsilya maçı için Fransa'ya gitti29 Eylül 2021 Çarşamba 09:42
  • Marsilya maçı kadrosu açıklandı29 Eylül 2021 Çarşamba 09:25
  • Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz28 Eylül 2021 Salı 22:22
  • Dünya şampiyonu yüzücü Derin Toparlak çiçeklerle karşılandı28 Eylül 2021 Salı 18:27
  • Okçulukta açık hava sezonu ilklerle tamamlandı28 Eylül 2021 Salı 15:41
  • Norveç'in aday kadrosu belli oldu28 Eylül 2021 Salı 14:32
  • UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev28 Eylül 2021 Salı 13:48
  • Diyarbakırlı Zelal'in futbolla değişen hayatı28 Eylül 2021 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti