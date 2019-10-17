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Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Yarın yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Medical Park)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Haber Kaynağı
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