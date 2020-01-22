Süper Lig’de ara transfer sezonu

Süper ligde transfer sezonunun 4 Ocak 2020’de başladı ve bitimine kısa bir süre kalmasına rağmen takımlar transferde hız kesmiyor.

4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda 4 büyükler kimleri transfer etti, kimlerle yollarını ayırdı?

Milyonlarca taraftarın yakından takip edeceği ara transfer dönemi heyecanı 4 Ocak 2020’de başladı. 31 Ocak 2020’de bitecek olan Süper Lig ara transfer dönemi takımlar kadrolarını güçlendirmek için birbirinden güçlü oyuncuları kadrolarına katmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Transfer sezonunu transfer yapmayan takımlar kimler? Beşiktaş transfer yaptı mı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere, Süper ligde sürpriz bir şekilde ilk yarıyı lider kapatan ve liderliğini sürdüren Sivasspor kimleri transfer etti kimleri gönderdi? Anadolu kulüplerinin taraftarları da takımlarının hangi oyuncuları transfer edeceğini yakından takip ediyor.

İşte yapılan son transferler

Galatasaray 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Galatasaray, Fransa'nın Monaco takımından 750 bin Euro bonservis ücreti ile kiralık olarak Henry Onyekuru’yu, Almanya'nın RB Leipzig takımından 500 bin Euro bonservis ücreti ile kiralanan Marcelo Saracchi’yi, Eskişehirspor takımından bedelsiz olarak Jesse Sekidika’ı transfer etti.

Sezon başında yıllık 2,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayan ve Galatasaray formasıyla 20 maçta 5 gol attan Ryan Babel Hollanda’nın AFC Ajax NV takımına 1.55 milyon Euro ücret ile kiralandı. Kiralanan diğer bir isim ise Batuhan Şen oldu.

Fenerbahçe 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin tek transferi olan Simon Falette, harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı. Almanya'nın E. Frankfurt takımından kiralık olarak gelen Simon Falette, Fenerbahçe’nin son karşılaşması Gaziantepspor maçını da tribünden izlemek zorunda kaldı.

Trabzonspor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

İngiltere'nin Stoke City takımından 176 bin Euro ücret ile kiralık olarak Badou Ndiaye’yi transfer etti. Trabzonspor’dan ayrılan isimler ise Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi oldu. Furkan Tütüncü’yü Bayburt İdare’ye kiralık olarak gönderildi.

Sivasspor: Süper ligde liderliğini sürdüren Sivasspor’un transfer sezonunda ne yapacağı merakla beklenirken Göztepe'den bedelsiz gelen Yasin Öztekin transfer etti.

Yeni Malatyaspor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor Slovakya'nın Spartak Trnava takımından bedelsiz olarak Kubilay Yılmaz’ı transfer etti. Yeni Malatyaspor’un kiralık olarak gönderdiği isimler ise Kubilay Yılmaz, Buğra Çağıran oldu.

Antalyaspor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Antalyaspor Rusya'nın Sochi takımından bedelsiz olarak Fedor Kudryashov’u, Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Veysel Sarı’yı, İtalya'nın Genoa takımından kiralık olarak Sinan Gümüş’ transfer etti. Antalyaspor’un yollarını ayırdığı isim Serdar Özkan oldu.

Konyaspor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Konyaspor, Polonya'nın Jagiellonia takımından 100 bin Euro bonservis ücreti ile Guilherme’yi, Yunanistan'ın PAS Lamia takımından kiralık olarak Thuram’ı kadrosuna kattı. Konyaspor’un kiralık olarak gönderdiği isimler Mücahit Can Akçay, Ali Yasar, Maksut Taşkıran, Savaş Polat oldu.

Alanyaspor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Mustafa Pektemek’i transfer etti. Alanyaspor’un tek transferi Musatafa Pektemek olmasına rağmen 8 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Alanyaspor’un kiralık olarak gönderdiği isimler Hasan Can Yalçıntekin, Haydar Yılmaz, Alper Tursun, Veysel Ünal, Yusuf Karagöz, Emre Bekir, Murat Sevimler, Tayfur Bingöl oldu.

Kayserispor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Kayserispor, Balıkesirspor'dan bedelsiz olarak Oğuzhan Çapar’ı, Hırvatista'nın Dinamo Zagreb takımından bedelsiz olarak Mario Situm’u, Çekya'nın Mladá Boleslav takımından kiralık olarak Muris Mesanovic’i kadrosuna kattı. Kayserispor takımından ayrılan isimler ise Atila Turan, Emmanuel Adebayor, Umut Bulut, Adryan, Samil Cinaz, Benoît Poulain, Bilal Basacikoglu oldu.

Çaykur Rizespor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.Çaykur Rizespor, Çekya'nın Slavia Prag takımından bedelsiz olarak Milan Skoda’yı, Ukrayna'nın Dynamo Kyiv takımından kiralık olarak Denys Garmash’ı, Ukrayna'nın Shakhtar D. takımından kiralık olarak Andrii Boriachuk’u, Portekiz'in Sporting CP U23 takımından kiralık olarak Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor’un kiralık olarak gönderdiği isimler Çınar Tarhan, Yusuf Acer, Sinan Yazıcı, Mithat Pala, Dimitrios Chatziisaias oldu.

Kasımpaşa 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Avusturya'nın Austria Wien takımından 350 bin Euro bonservis bedeli ile Tarkan Serbest’i, Hollanda'nın Excelsior takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ile Doğucan Haspolat’ı, Çin'in BJ BSU takımından bedelsiz olarak Gerard Gohou’yu, Almanya'nın M'gladbach II takımından bedelsiz olarak Berk Çetin’i, Belçika'nın KRC Genk takımından kiralık olarak Dieumerci Ndongala’yı, Hırvatistan'nın Slaven Belupo takımından kiralık olarak Zvonimir Sarlija’yı kadrosuna kattı.

Göztepe 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Göztepe Norveç'in Viking FK takımından 405 bin Euro bonservis bedeli ile Zlatko Tripic’i kadrosuna kattı. Göztepe Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Veli Çetin oyuncuları ile yollarını ayırdı. Hakan Cinemre’i ise Adanaspor’a kiralık olarak gönderdi.

Denizlispor 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Denizlispor, BB Bodrumspor'dan bedelsiz olarak gelen Muhammet Özkal’ı, Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Ogenyi Onazi’yi kadrosuna kattı. Denizlispor, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Kerem Can Akyüz’le yollarını ayırdı. Emre Sağlık’ı ise Ağrı 1970 Spor’a kiralık olarak gönderdi.

Gençlerbirliği 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği, İspanya'nın FC Barcelona takımından bedelsiz olarak Mike van Beijnen’i kadrosuna kattı. Gençlerbirliği Rahmi Can Karadas’ı Bayburt İdare’ye, Übeyd Adiyaman’ BB Bodrumspor’a kiralık olarak gönderdi.

Gaziantep 4 Ocak 2020’de başlayan ara transfer sezonunda kimleri aldı kimlerle yollarını ayırdı.

Gaziantep, Alanyaspor'dan kiralık olarak Haydar Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Gaziantep, Kerim Avcı’yı Altay’a, Ali Ateş’i 1922 Konya’ya kiralık olarak gönderdi.

Ara transfer sezonunu sessiz kalan ve transfer gerçekleştiremeyen Süper Lig takımları ise; Beşiktaş JK, İstanbul Başakşehir FK ve MKE Ankaragücü oldu.