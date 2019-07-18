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Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü canlı yayında çekildi. İlk derbi 6. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.
Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk hafta müsabakaları ile lig programı belirlenirken, derbilerin oynanacağı tarihler de açıklandı.

İLK HAFTA PROGRAMLARI

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe açılışı taraftarı önünde gerçekleştirecek, rakip Gazişehir.

Galatasaray ise ligin yeni ekiplerinden Denizlispor'a deplasmanda konuk olacak.

Beşiktaş'ın ilk haftadaki rakibi ise Sivasspor oldu.

Siyah-Beyazlılar, açılışı Sivas deplasmanında yapacak.

DERBİLER BELİRLENDİ

2019/2020  Cemil Usta sezonunda oynanacak derbiler şu şekilde:

6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe 29.09.2019

9. hafta Beşiktaş-Galatasaray 27.10.2019

16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş 22.12.2019

23. hafta Fenerbahçe-Galatasaray 23.02.2020

26. hafta Galatasaray-Beşiktaş 15.03.2020

33. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe 10.05.2020

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