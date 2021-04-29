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Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu.

Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:

40. hafta
8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

41. hafta
11 Mayıs Salı:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

42. hafta
15 Mayıs Cumartesi:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

Kaynak: Haber Kaynağı
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