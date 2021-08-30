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Süper Lig'de görünüm

Ligde üçüncü hafta maçları tamamlanırken, Trabzonspor zirvede yer aldı.
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

Kaynak: Haber Kaynağı
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