Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.

Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)