Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır