Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 21. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde 21. haftanın açılış maçında, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile çıkışa geçmek isteyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde bu hafta, 2 kritik mücadeleye sahne olacak. Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor, en yakın takipçisi olan ikinci Medipol Başakşehir'i 9 Şubat Pazar günü konuk edecek. 37 puanla 5. sırada bulunan ve zirve mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe de 38 puanla 4. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor'u 8 Şubat Cumartesi günü ağırlayacak.

Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)