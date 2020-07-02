  • BIST 116.124
  • Altın 389,805
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,7164
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKADanıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Karar bekleniyor
»

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 30. hafta yarın yapılacak Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 30. hafta yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında yarın saat 21.00'de Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde 30. haftanın öne çıkan maçında ise zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 5 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi02 Temmuz 2020 Perşembe 09:17
  • Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak02 Temmuz 2020 Perşembe 09:16
  • Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı02 Temmuz 2020 Perşembe 09:15
  • Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı02 Temmuz 2020 Perşembe 09:15
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a 250 bin liralık dava02 Temmuz 2020 Perşembe 09:14
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay iddialı konuştu02 Temmuz 2020 Perşembe 09:13
  • Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:55
  • Galatasaraylı futbolcu Lemina'da zorlanma tespit edildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06
  • Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:21
  • Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son kararı Bilim Kurulu verecek01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti