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Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı

Ligin ilk haftası oynanan tek maçla tamamlanırken, karşılaşmalarda fileler 30 kez havalandı.
Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında toplam 30 kez top filelerle buluştu. Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

2. hafta programı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Kaynak: Haber Kaynağı
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