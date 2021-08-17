Süper Lig'de ilk haftayı Trabzonspor lider geçti

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2
Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2
2. hafta programı
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor
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