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Süper Lig'de kritik 3 hafta

Süper Lig'de gelecek 3 haftada zirve mücadelesi veren 7 takım birbiriyle oynayacak ve ligin gidişatı bu maçlar sonunda şekillenecek.
Süper Lig'de kritik 3 hafta

Şampiyonluk heyecanının her hafta giderek yükseldiği Süper Lig'de yarışa etki edecek 3 haftalık periyot, bu hafta başlayacak.

Üç haftalık süreçte alınacak sonuçlar şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılacağı haftalar olacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor (41), Medipol Başakşehir (39), bir maçı eksik olan Trabzonspor (38), Aytemiz Alanyaspor (38), Fenerbahçe (37), Galatasaray (36) ve Beşiktaş (33) arasındaki zorlu yarışta, ipi göğüsleme hesapları yapan ekipler 21. haftadan başlayarak kendi aralarında oynayacak. 

21. hafta 

Süper Lig'de 21. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe bir puan önünde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Aynı hafta puan durumunda ilk iki sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir de Sivas'ta karşı karşıya gelecek.

22. hafta 

Süper Lig'de 22. hafta da benzer bir heyecana sahip olacak.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la şampiyonluk yolunda yeniden iddialı hale gelmeye çalışan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Söz konusu haftanın diğer önemli karşılaşması ise bir maçı eksik Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Trabzon'da oynanacak. 

23. hafta

Zirve yarışının en önemli virajı ise 23. haftada geçilecek ve şu an yarışta yer alan 7 takımın 6'sı birbiriyle mücadele edecek.

Haftanın en önemli mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek, Beşiktaş da Trabzonspor'u ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda iddialı Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un maçı da haftanın kritik mücadelesi olarak dikkati çekiyor.

Bu 3 haftalık süreçte Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray 2 haftayı deplasmanda oynayacak. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2 maçını iç sahada taraftarlarının karşısında yapacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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