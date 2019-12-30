Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 17. hafta sona ererken, Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitirdi.
İlk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar:
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3.
|TRABZONSPOR
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4.
|FENERBAHÇE
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5.
|BEŞİKTAŞ
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7.
|GALATASARAY
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9.
|GAZİANTEP FK
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10.
|GÖZTEPE
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14.
|KASIMPAŞA
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|3
|6
|8
|15
|24
|-9
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|2
|6
|9
|15
|34
|-19
|12
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
18. hafta programı
Devre arası tatilinin ardından ligde 18-19 Ocak 2020 haftasında yapılacak 18. hafta maçlarını programı şöyle:
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Galatasaray-Yukatel Denizlispor
Antalyaspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor
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