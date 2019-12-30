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Süper Lig'de son durum

Ligin ilk yarısı tamamlanırken Demir Grup Sivasspor devre arasına lider girdi.
Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde 17. hafta sona ererken, Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitirdi.

İlk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar: 

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

 TakımlarOGBMAYAVP
 -----------------------------------------------------
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR17114235161937
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR  17      9      6      2      32     17    15     33
3.TRABZONSPOR1795335191632
4.FENERBAHÇE1794434211331
5.BEŞİKTAŞ179352722530
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1785431161529
7.GALATASARAY177642315827
8.BTCTURK YENİ MALATYASPOR1766532221024
9.GAZİANTEP FK176652628-224
10.GÖZTEPE176561920-123
11.YUKATEL DENİZLİSPOR176471923-422
12.ÇAYKUR RİZESPOR176291727-1020
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.KASIMPAŞA1743102634-815
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR173681524-915
16.ANTALYASPOR173591533-1814
17.MKE ANKARAGÜCÜ172691534-1912
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1724111642-2610

 

18. hafta programı

Devre arası tatilinin ardından ligde 18-19 Ocak 2020 haftasında yapılacak 18. hafta maçlarını programı şöyle:

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

Antalyaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor

Kaynak: Haber Kaynağı
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