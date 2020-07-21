Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.