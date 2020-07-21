Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.
Ligin 34. haftasında, şampiyon Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son hafta maçlarının programı şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Antalya
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Gürsel Aksel
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Eryaman
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Denizli Atatürk
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Konya Büyükşehir Belediye
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Yeni Malatya
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ülker
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
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