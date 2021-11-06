Süper Lig'de tarihe geçen maç: Biten maçı yeniden başlattı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı. Karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı!

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Gaziantep FK, 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltirken Kasımpaşa, 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

KARŞILAŞMA TARİHE GEÇTİ!

Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelirken sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı! Maçın hakemi Halis Özkahya, normal sürenin sonuna 9 dakika ilave etti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikası oynanırken Halis Özkahya maçın son düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri söktü. Taraftarlar stadı boşaltırken aradan geçen kısa süre sonra maçı erken bitirdiğini fark eden Halis Özkahya sahaya geri döndü!

Hakem heyeti ve yetkililer, kulüp idarecileriyle görüştükten sonra futbolcular maçın kalan 4 dakikasını oynamak için geri çağrıldı. Bazı futbolcuların duştan dönerek sahaya çıktığı belirtilirken maçın kalan dakikaları rötarla oynandı.

"Olacak iş değil"

Eski hakem Bünyamin Gezer, "Süper Lig'de bir maç 5 dakika erken bitiriliyor. VAR'larla birlikte 6 tane hakem var. Hiçbiri fark etmiyor. Soyunma odasına gidip, geri dönüyorlar. Olacak iş değil! Benim sarı kartı unutup maça çıktığım da oldu. Ama benim yardımcım var, gidip ondan aldım. Bu yardımcı hakemler ne iş yapar?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Gaziantep FK, sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yaptı.