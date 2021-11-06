  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Süper Lig'de tarihe geçen maç: Biten maçı yeniden başlattı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı. Karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı!
Süper Lig'de tarihe geçen maç: Biten maçı yeniden başlattı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Gaziantep FK, 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltirken Kasımpaşa, 9 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

KARŞILAŞMA TARİHE GEÇTİ!

Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelirken sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı! Maçın hakemi Halis Özkahya, normal sürenin sonuna 9 dakika ilave etti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikası oynanırken Halis Özkahya maçın son düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri söktü. Taraftarlar stadı boşaltırken aradan geçen kısa süre sonra maçı erken bitirdiğini fark eden Halis Özkahya sahaya geri döndü!

Hakem heyeti ve yetkililer, kulüp idarecileriyle görüştükten sonra futbolcular maçın kalan 4 dakikasını oynamak için geri çağrıldı. Bazı futbolcuların duştan dönerek sahaya çıktığı belirtilirken maçın kalan dakikaları rötarla oynandı.

"Olacak iş değil"

Eski hakem Bünyamin Gezer, "Süper Lig'de bir maç 5 dakika erken bitiriliyor. VAR'larla birlikte 6 tane hakem var. Hiçbiri fark etmiyor. Soyunma odasına gidip, geri dönüyorlar. Olacak iş değil! Benim sarı kartı unutup maça çıktığım da oldu. Ama benim yardımcım var, gidip ondan aldım. Bu yardımcı hakemler ne iş yapar?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Gaziantep FK, sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz04 Kasım 2021 Perşembe 21:35
  • Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı03 Kasım 2021 Çarşamba 09:39
  • Altay Bayındır: En derinden üzgünüm02 Kasım 2021 Salı 18:11
  • Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı01 Kasım 2021 Pazartesi 21:20
  • Beşiktaş, Sporting maçının hazırlıklarını sürdürdü01 Kasım 2021 Pazartesi 20:22
  • Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı01 Kasım 2021 Pazartesi 14:39
  • Galatasaray evinde kazandı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
  • Ironman Türkiye yarışları Antalya'da başladı31 Ekim 2021 Pazar 11:11
  • Trabzonspor durdurulamıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 15:45
  • Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK30 Ekim 2021 Cumartesi 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti