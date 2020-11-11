  • BIST 1.257
  • Altın 488,802
  • Dolar 8,0732
  • Euro 9,5168
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Süper Lig'de yaprak dökümü erken başladı

Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden takım sayısı 8. hafta sonunda 5'e ulaştı.
Süper Lig'de yaprak dökümü erken başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşme uygulamasının kaldırılması sonrası bu sezon 21 takımla oynanan ligde şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği kulüpleri teknik direktör değişimine gitti.

Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirildi. Hes Kablo Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın görevini son verilirken, Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ve Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrılırken, bu kulüpler henüz yeni teknik direktörlerini belirlemedi.

Öte yandan, İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.

Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti
Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirmişti.

Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 33 teknik direktör görev yaptı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Alanyaspor'da Erol Bulut, Gaziantep FK'de Marius Sumudica ve Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.

En istikrarlısı Fatih Terim
Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Süper Lig'de en istikrarlı teknik adam konumunda bulunuyor.

Tecrübeli teknik adam, 21 Aralık 2017'de dördüncü kez sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Terim, bin 56 gündür bu görevini sürdürüyor.

İstikrar konusunda Fatih Terim'i, geçen sezonun başında göreve başlayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica takip ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor'un "dede"si Arouna Kone 37 yaşına girdi11 Kasım 2020 Çarşamba 10:45
  • Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi11 Kasım 2020 Çarşamba 10:08
  • Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığa adaylığını açıkladı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:55
  • A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:16
  • Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi11 Kasım 2020 Çarşamba 09:14
  • Formula 1 tanıtımı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak11 Kasım 2020 Çarşamba 09:08
  • A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır10 Kasım 2020 Salı 23:42
  • Şenol Güneş: Oyuncularımızın güçlerini görmesini ve belirli bir seviyeye ulaşmalarını istiyoruz10 Kasım 2020 Salı 21:19
  • Abdullah Avcı'ya Trabzon’da coşkulu karşılama10 Kasım 2020 Salı 21:18
  • Abdullah Avcı'nın alacağı ücret belli oldu10 Kasım 2020 Salı 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti