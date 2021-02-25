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Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek

Haftanın açılışında yarın 3 maç yapılacak.
Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek

Süper Lig'de 27. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmalarında son sıradan kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği, son 6 müsabakadan galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Orta sıralardaki yerini korumaya çalışan İttifak Holding Konyaspor da üst sıralara tırmanmak isteyen Gaziantep'i MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak. İki müsabakanın da başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Günün ve haftanın 3. müsabakası ise zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Yukatel Denizlispor arasında oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın öne çıkan maçında ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 10 lig mücadelesinde yenilmeyen Trabzonspor, geride kalan hafta kaybederek liderin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 28 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

Kaynak: Haber Kaynağı
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