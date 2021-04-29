Süper lige son iki maç

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi 28. haftasında Başkent’te THF spor Salonu’nda Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol takımını rakibini 47-30 rahat bir skorla mağlup etti.

Süper lig için son iki maçı kalan Yeşil-Beyazlılar adlığı galibiyet ile ligde ikinciliğini de korumayı başardı. Başkent ekibinde Mikail Yıldırım 10 golle maça damga vuran isim oldu. Yeşil-Beyazlılar 2 Mayıs’ta deplasmanda Giresunspor, 6 Mayıs’ta Ankara’da Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Daha zor bir seviyede ter dökeceğiz

Süper lige çıkmak için önlerinde sadece 2 maç kaldığını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü Cengiz Özenci, “Takımımızın bu maçlardan galibiyetle ayrılacağını eminim. Önümüzdeki sezon Mamak’ımızı bir üst ligde daha zor bir seviyede temsil edeceğiz. Sezon boyunca başta büyük çaba gösteren sporcularımızı ve teknik ekibimizi, bizlere desteklerini hiç esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.