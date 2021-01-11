Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 10'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasıyla ligde 21 takım mücadele ederken, şu ana kadar bu ekiplerin 10'u sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Süper Lig'de şimdiye dek teknik direktörlük değişikliğine giden takımlar Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Göztepe oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa'nın yerine Mustafa Dalcı ve Trabzonspor'da Eddie Newton'nun yerine Abdullah Avcı teknik direktörlüğe getirildi.

Dört takım, ikişer kez teknik direktör değiştirdi

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 takım, ikişer kez teknik direktörlük değişikliğine gitti.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal, Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, İrfan Buz ve Fuat Çapa, Yukatel Denizlispor'da ise Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak teknik direktörlük koltuğunda oturdu.

Bu hafta iki takım teknik direktörleriyle yollarını ayırdı

Süper Lig'in 18. haftasında oynadıkları maçların ardından iki takım, teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati geçen ve ligin üst sıralarında yer alan Gaziantep FK, yeni sözleşme konusunda yaşanılan sorun nedeniyle Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı.

Süper Lig'de görev alan teknik direktörler

Süper Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şunlar:

Alanyaspor: Çağdaş Atan

Atakaş Hatayspor: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Sergen Yalçın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal

Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas

Demir Grup Sivasspor: Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük: Şenol Can

Fenerbahçe: Erol Bulut

Fraport TAV Antalyaspor: Tamer Tuna, Ersun Yanal

Galatasaray: Fatih Terim

Gaziantep FK: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Mert Nobre, Mustafa Kaplan

Göztepe: İlhan Palut

Hes Kablo Kayserispor: Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu

İttifak Holding Konyaspor: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak, İrfan Buz, Fuat Çapa

Medipol Başakşehir: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Fuat Çapa, Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Eddie Newton, Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu

Yukatel Denizlispor: Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak