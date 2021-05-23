Süper Lig'e yabancı futbolcular damga vurdu

Süper Lig'de yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 64,1, Türk oyuncuların ise yüzde 35,9 oldu. Ligde atılan gollerin 823'ünü yabancı, 313'ünü ise yerli futbolcular kaydetti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren 2020-2021 sezonunda yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekti.

Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 694 isim görev yaptı. Ligde 358 yabancı, 336 Türk futbolcu forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 531 bin 302 dakika (yüzde 64,1) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 297 bin 553 (yüzde 35,9) dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 65,3, yerlilerin ise 34,7 olmuştu.

Sadece Göztepe'de yerliler daha çok süre aldı

Süper Lig'de bu sezon sadece Göztepe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu onuncu sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ligde 16 yerli ve 17 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Göztepe'de yerli futbolcular 21 bin 338 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 18 bin 255 dakika görev yaptı.

Yabancılar en fazla Hatayspor'da forma terletti

Atakaş Hatayspor, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Akdeniz ekibi, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Atakaş Hatayspor'da sezon boyunca 16 yabancı ve 10 yerli futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 32 bin 765 dakika, yerliler ise 6 bin 607 dakika sahada kaldı.

En fazla yabancı oynatan Erzurumspor

Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor oynattı.

Erzurum temsilcisi, sezon boyunca 24 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, 22 yabancıya görev veren Hes Kablo Kayserispor ile 21 yabancı oynatan Fatih Karagümrük takip etti.

Küme düşen Yukatel Denizlispor, ligde 21 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

Gollerde de yabancı ağırlığı

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 1136 golün 823'ünde (yüzde 72,4) yabancı, 313'ünde (yüzde 27,4) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Helenex Yeni Malatyaspor'da Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.