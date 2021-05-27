Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay'ı bu sezon Yücel İldiz, Osman Özköylü ve son olarak Mustafa Denizli çalıştırdı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, bugüne kadar 5 play-off'ta başarısızlığının aksine Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonuna kadar ligde en fazla yer alan ekiplerden biri olan Altay, TFF 1. Lig'e düştükten sonra play-off oynadığı 2005-2006'da finalde Sakaryaspor'a, 2006-2007'de de yine finalde Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

2008-2009'da da play-off ilk maçında Kasımpaşa'ya yenilerek elenen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon Yükselme Grubu maçlarında, son maçta Konyaspor'la berabere kalarak Süper Lig biletini kaçırdı.

2010-2011'de TFF 1. Lig'e veda ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de dün play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu Marco Paixao'nun golüyle 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü.

İstanbul'da bu sefer kazandı

En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'e çok yaklaşan İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, tek devreli lig usulüyle oynanan yükselme maçlarının sonuncusunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Bu maçların ardından puanını 7'ye çıkaran Konyaspor, Altay'ın 2 puan önünde Süper Lig'e yükseldi.

3 farklı teknik direktör

2018-2019 sezonunu onuncu, 2019-2020'yi ise play-off barajının 1 sıra gerisinde tamamlayan Altay, 2020-2021 sezonuna teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde başladı.

Yücel İldiz'le 19. haftanın ardından yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, 21. haftada takımın başına Osman Özköylü'yü getirdi. Siyah-beyazlı ekip, Özköylü yönetiminde art arda aldığı 5 galibiyetle lider GZT Giresunspor'la puan farkını 15'ten 4'e, ikinci durumdaki Yılport Samsunspor'la ise 11 puanlık farkı 1'e kadar düşürdü.

Ancak daha sonra ilk 2 iddiasından uzaklaşan Altay, 32. haftadaki Akhisarspor maçından bir gün önce sürpriz bir kararla Özköylü ile yollarını ayırdı.

Son 2 maç öncesinde Mustafa Denizli'yi takımın başına getiren Altay, Denizli yönetiminde play-off dahil çıktığı 5 maçı da kazanarak Süper Lig'e döndü.

Yücel İldiz ve Osman Özköylü'den tebrik

Denizli'den önce Altay'ı çalıştıran Yücel İldiz ile Osman Özköylü, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselmesini kutladı.

İldiz, Altay'ın şampiyonluk hedefine ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Başta Mustafa Denizli hocamı, futbolcu kardeşlerimi, başkan ve yönetim kurulunu canı gönülden kutluyor, şampiyonluğun tüm Altay camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü de açıklamasında şunları kaydetti:

"Sezon içerisinde görev yapmaktan onur duyduğum büyük Altay camiasını Süper Lig’e çıkmış olmasından dolayı kutluyor, emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süper Lig’e 'hoş geldin' şampiyon."

Tecrübeli kadro başarıyı getirdi

Teknik direktör Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'un ardından Altay'ın başında Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre geçen sezon Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Mert Nobre, futbolculuğunda da 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkmıştı.

İzmir temsilcisinde bu sezon kadroda yer alan oyunculardan 17'si daha önce olduğu gibi bir takımla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu isimler ve daha önce Süper Lig'e çıktıkları ekipler şöyle:

Adam Stackhowiak: Denizlispor (2018-2019)

Cihan Topaloğlu: Çaykur Rizespor (2017-2018)

Çağlar Birinci: Kayserispor (2014-2015)

Erhan Çelenk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018), Gaziantep (2018-2019)

Gençer Cansev: Başakşehir (2013-2014), Göztepe (2016-2017), MKE Ankaragücü (2017-2018)

Jasmin Scuk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018 / 2019-2020)

Lokman Gör: Antalyaspor (2014-2015), Göztepe (2016-2017), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

İlhan Depe: Balıkesirspor (2013-2014), Kardemir Karabükspor (2015-2016)

İbrahim Öztürk: Sivasspor (2016-2017)

Mehmet Erdem Uğurlu: Gaziantep (2018-2019)

Murat Akça: Kardemir Karabükspor (2015-2016), Yeni Malatyaspor (2016-2017)

Ozan Evrim Özenç: Antalyaspor (2014-2015)

Rıdvan Şimşek: Elazığspor (2011-2012), Sivasspor (2016-2017), Gaziantep (2018-2019)

Tolga Ünlü: Konyaspor (2012-2013), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

Yekta Kurtuluş: Kasımpaşa (2008-2009)

Zeki Yıldırım: Antalyaspor (2014-2015), Fatih Karagümrük (2019-2020)

Ziya Alkurt: Denizlispor (2018-2019)