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Süper Lig'e yükselen Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım olan Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı.
Süper Lig'e yükselen Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında başka bir İzmir takımı olan Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e çıkan Altay takımı kafilesi taşıyan uçak, gece saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Burada coşkuyla karşılanan siyah-beyazlılar, taraftarlarla fotoğraf çektirip taraftar marşları söyleyerek başarısını paylaştı.

Kutlamanın ardından takım otobüsüne binen oyuncular, havalimanından ayrılarak kulüp tesisine gitti.

Play-off finalinde 89. dakikada gölü atarak takımını Süper Lig'e taşıyan Portekizli futbolcu Marco Paixao, bir üst lige çıkmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, "Süper lige yükselmek çok güzel. 89. dakikada gol atmak harika. Ben böyle olacağını biliyordum. Çünkü iki hafta önce ben kendimi son dakikada gol atmak için zihin olarak hazırlamıştım. Herkese tebrikler. Mutluyuz." dedi.

Gelecek sezonda gol atmaya devam etmek istediğini ifade eden Paixao, "Şu an zaferi kutlamalıyız. En önemlisi bu. Ne olacağı sonra belli olur." şeklinde konuştu.

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