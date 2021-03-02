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Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi

Giresunspor'un 3. sıradaki İstanbulspor'un 7 puan önünde lider durumda bulunduğu ligde daha önce Süper Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor son 10 hafta öncesinde düşme hattında yer alıyor.
Süper Lig'e yükselme yolunda son 10 haftaya girildi

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de Giresunspor, son 10 haftaya üçüncü sıradaki İstanbulspor'un 7 puan önünde lider girdi.

Geçen haftaki Altay maçına kadar 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve üst üste 12 karşılaşmasını kayıpsız geçen Giresunspor, siyah-beyazlı ekibe yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Ligde son 10 haftaya 53 puanla giren Karadeniz temsilcisi, ilk 2 ekibin doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde üçüncü İstanbulspor'un 7 puan önünde yer alıyor.

Giresunspor'u 3 puan geriden takip eden Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü beraberliğiyle yenilmezlik serisini 11 müsabakaya çıkardı.

Bu ilk 2 takımı takip eden İstanbulspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Altay play-off barajında yer alıyor. Altay'la aynı puana sahip Tuzlaspor ile 39 puanlı Ankara Keçiörengücü de ilk 6'yı takip ediyor.

Düşme hattı
Daha önce Süper Lig'de mücadele eden 3 ekip, ligde son 10 haftaya düşme hattında girdi.

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 7 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, 15 puanlı Ankaraspor ve 19 puana sahip Akhisarspor, kalan haftalarda ligde tutunma mücadelesi verecek. Düşme hattının üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 25, Menemenspor, Beypiliç Boluspor ve Adanaspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

25. hafta mücadelelerinin 5 Mart Cuma günü başlayacağı TFF 1. Lig'e 27. haftanın ardından milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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