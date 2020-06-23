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Süper Lig'e yükselme yolunda son 5 hafta heyecanı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verildikten sonra 29. hafta müsabakalarıyla tekrar başlayan TFF 1. Lig'de son 5 hafta büyük mücadeleye sahne olacak.
Süper Lig'e yükselme yolunda son 5 hafta heyecanı

Normal sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımların yer alacağı play-off etabı sonası 1 ekip daha üst lige çıkacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Heyecanın tekrar başladığı ligde bu hafta aldığı beraberliğe rağmen puanını 54'e çıkaran Hatayspor, en yakın takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4, üçüncü sıradaki Adana Demirspor'un ise 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Hatayspor, son 5 haftaya girilirken Süper Lig'e yükselme hedefine en yakın takım olarak dikkati çekiyor.

Adana Demirspor dışında 46'şar puana sahip Altay ile Bursaspor ve 45 puanlı Akhisarspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi. 44 puanlı 7. sıradaki Fatih Karagümrük, 41 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ile bir maçı eksik aynı puana sahip Giresunspor da play-off için üstteki rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

İlk 6'dakilerin maç programı
Ligde ilk 6 sıra içinde yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:

Hatayspor: Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osmanlıspor (D), Adana Demirspor, Giresunspor (D), Altay (D), Cesar Grup Ümraniyespor.

Adana Demirspor: Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Altay, Cesar Grup Ümraniyespor (D), İstanbulspor.

Altay: Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor (D).

Bursaspor: Adanaspor, Giresunspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D).

Akhisarspor: Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü.

- Düşme hattındaki mücadele

Bu sezon 15 ceza puanı bulunan 11 puanlı Eskişehirspor, 20 puana sahip Adanaspor ve 24 puanlı Osmanlıspor'un düşme hattında bulunduğu ligde 26 puana sahip Boluspor da tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

Son sıradaki Eskişehirspor'un bu hafta alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

- Fatih Karagümrük 11 maçtır yenilmiyor

Ligde play-off barajında yer almak isteyen Fatih Karagümrük, 11 maçtır yenilmiyor. Süper Lig'e doğrudan çıkmak için ilk 2 hesapları yapan Altay ise son 7 müsabakada mağlup olmadı.

Düşme hattındaki ekiplerden Adanaspor 9, Eskişehirspor ise son 8 karşılaşmada galibiyet alamadı.

İlk 2'de yer alma mücadelesindeki ekiplerden Adana Demirspor 14, Fatih Karagümrük ise 12 maçtır fileleri havalandırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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