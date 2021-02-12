  • BIST 1.538
  • Altın 410,906
  • Dolar 7,0244
  • Euro 8,5027
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Rizespor-Erzurumspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu11 Şubat 2021 Perşembe 18:56
  • Abdurrahim Albayrak: Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık11 Şubat 2021 Perşembe 16:21
  • İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a 'ırkçılığa karşı harekete geç' çağrısı11 Şubat 2021 Perşembe 16:20
  • Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi11 Şubat 2021 Perşembe 14:40
  • Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas: Kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz11 Şubat 2021 Perşembe 14:40
  • Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık11 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • Milli judocular Tokyo Olimpiyatları'nda zirveyi hedefliyor11 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • Milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı11 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi11 Şubat 2021 Perşembe 10:37
  • NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru11 Şubat 2021 Perşembe 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti