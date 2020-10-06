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Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2020-2021 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu son şampiyon Medipol Başakşehir'de.
Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 88,95 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon avro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon avroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon avro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 avro olarak belirtildi.

En değerli oyuncu listesi 
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon avroyla Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ı, 13 milyon avro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.

Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birer isim yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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