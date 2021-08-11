Süper Lig'in gol kralları

Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 32'si Türk, 13’ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu "gol kralı" unvanını kazandı.

Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor.

Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise Hatayspor’dan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza oldu.

Metin Oktay'ın rekoru

Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu unvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

En çok kral Galatasaray'dan çıktı

Ligin en çok gol atan toplam 45 futbolcusu 18 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.

Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor ve Hatayspor da birer kez gol kralı çıkardı.

Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinin geride kalan 63 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı unvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Yabancı krallar

Lig tarihinde şimdiye dek 13 yabancı futbolcu, 14 kez gol kralı unvanını yakaladı.

Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda rakip fileleri 25 kez havalandırarak, gol krallığına ulaşan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı gol kralı unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı.

Ligin 2009-2010 sezonundaki gol kralı, 21 golle Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Ariza Makukula oldu.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, 17 golle krallık tacını taktı.

2014-2015 sezonunda Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", 22 golle zirvede yer aldı.

2015-2016'da Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, 26 golle bu unvanı elde etti.

Ligde 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, 23 golle gol krallığına ulaştı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 29 golle en skorer yabancı oyuncu olma başarısı gösterdi.

Ligde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'da, ikinci devresinde de Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, 30 golle sezonu zirvede bitirdi.

2019-2020’da Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, kaydettiği 24 golle, 2020-2021'de Hatayspor’da Boupendza 22 golle gol krallığı yaşadı.

En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

Daha önceki rekor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması altında 29 gol kaydeden Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e aitti.

Paylaşılan krallıklar

Ligin geride kalan 63 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı.

1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu.

Galatasaraylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti.

Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-1980 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı taktı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı

Sergen Yalçın ile "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu unvanı aldı.

Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-2013'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.

Son 8 yılda yabancılar zirveye çıktı

Süper Lig'de son 8 sezonda yabancı futbolcular gol krallığına ulaştı.

Ligde 2013-2014 sezonunda Sivassporlu Aatıf Chahechouhe, 2014-2015 sezonunda Bursasporlu Fernandao, 2015-2016 sezonunda Beşiktaşlı Mario Gomez, 2016-2017 sezonunda Alanyasporlu Vagner Love, 2017-2018 sezonunda Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile 2018-2019 sezonunda yine Galatasaraylı Mbaye Diagne, 2019-2020 sezonunda Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve geçen sezon da Hataysporlu Aaron Boupendza gol krallığı tacını taktı.