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Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi

Süper Lig'de forma giyen yabancı futbolcular, milli takımlarında gösterdikleri performansla dikkati çekti. Larin, Boupendza ve Bakasetas, milli maçlarda ağları sarstı.
Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ülkesinin Bermuda'yı 5-1 mağlup ettiği maça damgasını vurdu.

Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak dün gecenin öne çıkan ismi oldu.

Süper Lig'de 18 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu forveti Aaron Boupendza, ülkesini de sırtladı.

Boupendza, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandığı maçta, takımının ilk golünü kaydetti.

Yunanistan'a 1 puan Bakasetas'tan
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya karşı oynadıkları mücadelede takımına bir puanı getirdi.

Maçta 1-0 geriye düşen Yunanistan, Bakasetas'ın 56. dakikada penaltıdan attığı golle İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, ülkesi Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada bir gol kaydetti.

Galatasaray forması giyen Ryan Donk da Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta gol atarak "maçın adamı" seçilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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