Süper Lig’in taklacı golcüsü Boupendza, Rusya yolcusu

Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Atakaş Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, Rusya ekibi Krasnodar'a gidiyor.

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aaron Boupendza'nın transferi için Atakaş Hatayspor yönetimi ile Rus ekibi Krasnodar yöneticileri bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmeye; Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig katıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise iki takım yetkilileri açıklamalarda bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ: "GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam sonuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi.

Boupendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Boupendza için görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Anlaşma sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşünüyoruz” dedi.

“HATAYSPOR 5 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI”

Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını aktaran Savaş, “Hatayspor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldi” diye konuştu.

VLADIMIR KHASHIG: "EN KISA ZAMANDA GÜZEL HABER VERMEK İSTİYORUZ"

Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Khashig, Hatayspor’un profesyonel bir takım olduğunu dile getirerek, kısa zamanda güzel bir haber vermek istediklerini kaydetti.

BOUPENDZA, HAZİRAN AYINDA KRASNADOR'A GEÇECEK

Öte yandan, bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödeneceği bildirildi. Bir sonraki satıştan Hatayspor kardan yüzde 20 pay alacak. Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek.