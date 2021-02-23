  • BIST 1.518
  • Altın 410,235
  • Dolar 7,0650
  • Euro 8,5916
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Süper Lig’in taklacı golcüsü Boupendza, Rusya yolcusu

Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Atakaş Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, Rusya ekibi Krasnodar'a gidiyor.
Süper Lig’in taklacı golcüsü Boupendza, Rusya yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aaron Boupendza'nın transferi için Atakaş Hatayspor yönetimi ile Rus ekibi Krasnodar yöneticileri bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmeye; Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig katıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise iki takım yetkilileri açıklamalarda bulundu. 

LÜTFÜ SAVAŞ: "GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam sonuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi.

Boupendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Boupendza için görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Anlaşma sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşünüyoruz” dedi.

“HATAYSPOR 5 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI”

Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını aktaran Savaş, “Hatayspor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldi” diye konuştu.

VLADIMIR KHASHIG: "EN KISA ZAMANDA GÜZEL HABER VERMEK İSTİYORUZ"

Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Khashig, Hatayspor’un profesyonel bir takım olduğunu dile getirerek, kısa zamanda güzel bir haber vermek istediklerini kaydetti.

BOUPENDZA, HAZİRAN AYINDA KRASNADOR'A GEÇECEK

Öte yandan, bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödeneceği bildirildi. Bir sonraki satıştan Hatayspor kardan yüzde 20 pay alacak. Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber: Takımla çalıştı23 Şubat 2021 Salı 15:40
  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev23 Şubat 2021 Salı 14:28
  • Beşiktaşlı futbolcu De Souza şampiyonluğa inanıyor23 Şubat 2021 Salı 13:45
  • Beşiktaşlı futbolcu De Souza şampiyonluğa inanıyor23 Şubat 2021 Salı 13:35
  • Ralli Bodrum'a geri dönüyor23 Şubat 2021 Salı 13:03
  • Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz'23 Şubat 2021 Salı 13:03
  • Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan golcü Boupendza'nın performansından memnun23 Şubat 2021 Salı 13:02
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü Çapa: Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil23 Şubat 2021 Salı 11:31
  • Judoda hedef 20 yıl aradan sonra olimpiyat madalyaları kazanmak23 Şubat 2021 Salı 11:30
  • NBA'de Washington Wizards galibiyet serisini 5 maça çıkardı23 Şubat 2021 Salı 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti