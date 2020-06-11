Şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.