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Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli süpürge ile ulaşıldı

DENİZLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin banyo giderine döktüğü uyuşturucu madde, elektrikli süpürge kullanılarak çıkarıldı.
Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli süpürge ile ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde önceden belirlenen bir adrese yapılan şafak operasyonunda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anında, bir şüphelinin banyonun su giderine uyuşturucuyu döktüğü saptandı. Ekipler, elektrikli süpürge kullanarak 70 gram bonzaiyi giderden çekti. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 liraya da el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı 28 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise yarım kilo esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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