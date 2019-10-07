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'Sürekli zam geliyor, zamları vatandaşa anlatamıyoruz'

Ak Parti'nin Kızılcahamam kampından edinilen kulis bilgilerine göre, Milletvekilleri, Erdoğan'ın katıldığı toplantıda "Enflasyon düştü deniyor. Ama sürekli zam geliyor. Zamları vatandaşa anlatamıyoruz" dedi.
'Sürekli zam geliyor, zamları vatandaşa anlatamıyoruz'

Ak Parti'nin Kızılcahamam kampından edinilen kulis bilgilerine göre, Milletvekilleri, Erdoğan'ın katıldığı toplantıda "Enflasyon düştü deniyor. Ama sürekli zam geliyor. Zamları vatandaşa anlatamıyoruz" dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı dün tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül milletvekillerine sunum yaparken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yeni sistemin bir yılını değerlendirdi.

Milletvekilleri, Erdoğan'ın katıldığı toplantıda "Enflasyon düştü deniyor. Ama sürekli zam geliyor. Zamları vatandaşa anlatamıyoruz" dedi.

Erdoğan bunun üzerine "Sayın Bakan yanıtlasın" diyerek Albayrak'a söz verdi. Albayrak, ekonomideki dengeleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

 

 

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