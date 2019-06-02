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Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Barajı'nda, son 10 yılın en büyük doluluk oranı yaşanırken, sebebi belirlenmeyen balık ölümleri ve koku bölge halkını tedirgin ediyor.
Sürgü Barajı'nda balık ölümleri ve koku tedirginliği

Sürgü Barajı'nda yetişen alabalık ve tatlı su balıklarından binlercesi ölü olarak kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin nedenini bilmeyen baraj etrafında arazisi olan vatandaşlar, kötü kokudan dolayı rahatsız olduklakını söyledi. Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 10 yıl önce yine böyle bir olayın gerçekleşti. Bu bir hastalık. Yanlış değilsem mantar hastalığı, yetkililerden haber bekliyoruz. Doğanşehir ilçe jandarma ekipleri numuneleri alıp gerekli yerlere bildirdiler, sonuç bekliyoruz" dedi. 

Çiftçi Ali Çetintaş ise, "Tarlamız, bahçemiz burada arazimizin kenarına yaklaşamıyoruz çok pis kokuyor. Hastalık yayabilir, yetkililerden yardım bekliyoruz balıklar sonuçta bir canlıdır ölmesinler" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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