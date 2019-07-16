Suriye cipsi revaçta

Sosyal medyada son zamanlarda fenomen yiyecek haline gelen, rengarenk görüntüsü ile dikkat çeken Suriye cipsi, Ulus Hali’nde tezgahlarda yerini aldı.

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından fenomen yiyecek olarak ön plana çıkan Suriye cipsi Ulus Hali’nde tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 6 lira ile 20 lira arasında satılan cips, rengarenk görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kızartıldığında şişerek büyüyen cipsin içerisinde mısır unu, patates ve tuz bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli mülteci göç etti. Ülkemize gelen Suriyeliler kendileri ile birlikte yeme içme kültürlerini de yanlarında getirdi. Türk esnafı ise buna ayak uydurarak Suriye kültürüne ait yiyecekleri de raflarına taşıdı. Son günlerde sosyal medyada bir fenomen haline gelen Suriye cipsi ise bunlardan biri.

RENGARENK GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Altındağ Ulus Hali’nde raflarda yerini alan Suriye cipsi objektiflerimize böyle yansıdı. Kilosu 6 lira ile 20 lira arasında değişen cips rengarenk görüntüsü ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Yağ da kızartılarak servise hazır hale getirilen cips, kızartıldığında şişerek büyük bir boyut haline geliyor. Kızartıldığında kıtır kıtır bir hale gelmesinden dolayı ise cips diye adlandırılıyor.

KIZARTILDIĞINDA ŞİŞEREK BÜYÜYOR

Görünüşü makarnaya benzese de tadı patlamış mısırı andırıyor. Son günlerde Türk sosyal medya kullanıcılarının favori yiyeceği haline gelen, yiyecek aperatif atıştırma olarak tüketiliyor. İçerisinde mısır unu, patates ve tuz bulunuyor. Renkli cipste katkı maddesi olarak sadece gıda boyası bulunuyor. Diğer cipslerden rengi dışında bir farkı bulunmuyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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