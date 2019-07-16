  • BIST 98.028
  • Altın 258,203
  • Dolar 5,7049
  • Euro 6,3986
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Suriye cipsi revaçta

Sosyal medyada son zamanlarda fenomen yiyecek haline gelen, rengarenk görüntüsü ile dikkat çeken Suriye cipsi, Ulus Hali’nde tezgahlarda yerini aldı.
Suriye cipsi revaçta

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından fenomen yiyecek olarak ön plana çıkan Suriye cipsi Ulus Hali’nde tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 6 lira ile 20 lira arasında satılan cips, rengarenk görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Kızartıldığında şişerek büyüyen cipsin içerisinde mısır unu, patates ve tuz bulunuyor.

suriye-cipsi,-ulus-hali,-kilosu,-renkli-cips,,.jpg

SOSYAL MEDYADA FENOMEN 

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli mülteci göç etti. Ülkemize gelen Suriyeliler kendileri ile birlikte yeme içme kültürlerini de yanlarında getirdi. Türk esnafı ise buna ayak uydurarak Suriye kültürüne ait yiyecekleri de raflarına taşıdı. Son günlerde sosyal medyada bir fenomen haline gelen Suriye cipsi ise bunlardan biri.

suriye-cipsi,-ulus-hali,-kilosu,-renkli-cips,,,-001.jpg

RENGARENK GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Altındağ Ulus Hali’nde raflarda yerini alan Suriye cipsi objektiflerimize böyle yansıdı. Kilosu 6 lira ile 20 lira arasında değişen cips rengarenk görüntüsü ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Yağ da kızartılarak servise hazır hale getirilen cips, kızartıldığında şişerek büyük bir boyut haline geliyor. Kızartıldığında kıtır kıtır bir hale gelmesinden dolayı ise cips diye adlandırılıyor.

suriye-cipsi,-ulus-hali,-kilosu,-renkli-cips,,,,.jpg

KIZARTILDIĞINDA ŞİŞEREK BÜYÜYOR

Görünüşü makarnaya benzese de tadı patlamış mısırı andırıyor. Son günlerde Türk sosyal medya kullanıcılarının favori yiyeceği haline gelen, yiyecek aperatif atıştırma olarak tüketiliyor. İçerisinde mısır unu, patates ve tuz bulunuyor. Renkli cipste katkı maddesi olarak sadece gıda boyası bulunuyor. Diğer cipslerden rengi dışında bir farkı bulunmuyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • '15 Temmuz FETÖ darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız'16 Temmuz 2019 Salı 00:10
  • 15 Temmuz 20.30 HADİ ipucu: İnternet üzerinden satın aldığımız ürünleri kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğimiz yerlere ne ad veriliyor?15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:00
  • Sincan Hayvanat Bahçesi yoğun ilgi görüyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
  • Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Tuncay Dolu: O gece halk korkusuzdu15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40
  • Hem eskici hem sahaf hem kafe: Ankara Dantel Kafe15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
  • Mavi yumurta civcivleri13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:20
  • Ankara Kızılay Sokakları göle döndü13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:15
  • 'Yeter ki vatan sağ olsun'13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
  • Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç: Bu katliam yaşanmazdı12 Temmuz 2019 Cuma 00:20
  • S-400'ler Ankara'ya ayak bastı12 Temmuz 2019 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti