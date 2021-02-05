Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Muhalif bölgelere aşıların rejim yoluyla ulaştırılmasına karşıyız

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye'ye tahsis edilen aşıların muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Esed rejimi yoluyla dağıtılmaması konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum ve COVAX kapsamında dağıtılacağı açıklanan aşılar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mustafa, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeybatısındaki bölgelerde Kovid-19 vakası sayısında azalma eğilimi olduğunu vurgulayarak, "Ekim ortası- aralık sonunda yaşanan zirveyi atlatmış durumdayız. Olası bir ikinci zirveye karşı hazırlıklıyız. Son 2 haftaya bakacak olursak kurtarılmış bölgelerde günlük vaka sayısı 20’yi geçmiyor." dedi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliğinin (GAVI), COVAX kapsamında Suriye'ye de dağıtılacağı açıklanan aşılar hakkında görüşlerini bildiren Mustafa, "Geçici Hükümetimize bağlı Sağlık Bakanlığımız, (ülkenin kuzeyinde aktif çalışan) Suriye Aşı Ekibi, Dünya Sağlık Örgütü ve COVAX bağışçılarıyla sürekli toplantı halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, süreci yakından takip ettiklerini kaydederek, "Aşılama kampanyalarını finanse etmeye hazır bağışçılar var. Çarşamba günü Almanya hükümeti temsilcileriyle yaptığımız görüşmede desteğe hazır olduklarını belirttiler ancak şu ana kadar hiçbir vaat verilmedi." diye konuştu.

1 milyon civarı kişinin aşılanması bekleniyor

COVAX kapsamında Suriye halkı için tahsis edilen aşıların ülkenin farklı bölgelerine ulaştırılması konusundaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan Mustafa, "Muhaliflerin kontrolündeki bölgelere dağıtılacak aşıların rejim yoluyla ulaştırılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.

Mustafa, "Şimdilik 2021'de ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısında yaşayan halkımızın yaklaşık 1 milyonunun aşılanmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda aşıları Suriye Aşı Ekibi teslim alacak. Öncelikle sağlık çalışanları, kronik hastalığı bulunan kişiler ve 55 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanacak." dedi.

GAVI'den 3 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiği bildirilmişti.

Aşıların yoksul ülkelere şubat sonundan itibaren dağıtılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Suriye'ye (ülke geneline) bu yılın ilk 6 ayında 1,02 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtılacağı belirtilmişti.