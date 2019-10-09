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Suriye iç savaşında ÖSO'dan Milli Orduya

Suriye'de barışçıl protestoların silahlı çatışmaya evrilmesiyle, rejim ordusundan ayrılan subaylar Özgür Suriye Ordusu gruplarını oluşturdu.
Suriye iç savaşında ÖSO'dan Milli Orduya

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ülkedeki iç savaşta muhalefetin meşru askeri kanadı olarak konumlandı. Bir dönem ülkedeki tüm cephelerde etkinken, rejime verilen dış destek neticesinde güç kaybeden oluşum, şimdi Suriye Milli Ordusu adıyla birleşerek güç topladı.

Suriye'de, Mart 2011'de başlayan barışçıl protestoların Esed rejiminin şiddetli müdahalesi sonucu çatışmalara evrilmesi, yılın sonundan itibaren rejim ordusuna bağlı ve değişim yanlısı subayların ordudan ayrılmasına sebep oldu.

Muhalif kitleleri korumak için bir araya gelen eski rejim askerleri, "savunma savaşı" odaklı hareket edeceklerini duyurdu.

Yerel savunma güçleri haline gelen bu oluşum daha sonra kendini ÖSO olarak tanımladı.

ÖSO, bir yıldız daha eklediği Suriye bayrağıyla muhalefetin meşru askeri omurgasını oluşturdu ve Mart 2013'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlandı. 2015'e kadar geçen sürede, ülkenin büyük kısmında etkin hale gelen ÖSO, Halep-İdlib, Rakka-Deyrizor-Haseke, Hama-Lazkiye, Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaştı.

Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Beşşar Esed rejimine verdiği destek, ÖSO'nun 2016'ya gelindiğinde tüm cephelerde kuvvet kaybetmesine yol açtı.

ÖSO, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla güç topladı.

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya bağlı 30 grup, 30 Aralık 2017'de Milli Ordu adıyla birleşti.

Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 11 grup da 28 Mayıs 2018'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında bir araya geldi.

İki oluşum, 4 Ekim'de Milli Ordu adı altında toplanarak, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), önceki gün Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenlemişti. SMO'nun harekatta yer alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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