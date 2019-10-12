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Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Resulayn kent merkezi Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Barış Pınarı Harekatı'nın bugün dördüncü günü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, YPG/ PKK'lılara darbe üzerine darbe vuruluyor.

RESULAYN KONTROL ALTINDA

Resulayn kent merkezi, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

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