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Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Sınıra zırhlı personel taşıyıcı olan kirpi ve askeri birlikler sevk edildi.
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Kirpi diye tabir edilen zırhlı personel taşıyıcılar ile içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personel taşıyan otobüseler Ceylanpınar 1’inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

JANDARMA VE TRAFİK EKİPLERİ EŞLİK ETTİ

Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği ifade öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

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